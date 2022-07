Fratoianni a Letta | “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Sinistra Italiana, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, manda un messaggio al Pd senza chiudere la porta al Movimento 5 stelle e lanciando frecciate a Renzi e Calenda. Nicolaalla festa del suo partito a Brugherio, in provincia di Monza, si rivolge direttamente a Enricocon una frase netta: “Se qualcuno pensa di fare campagna elettorale in nome delha sbagliato”. “Questa non è la strada”, insiste, sottolineando che la cosiddetta agenda“non esiste” e “non può essere la soluzione ai problemi dei prossimi 5-10 anni”, proprio perché nata “dalla sintesi tra proposte di forze politiche divergenti” e per questo va accantonata e dimenticata. Acomunque ricorda che Sinistra Italiana c’è ed è pronta a ...