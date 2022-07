Francia-Olanda oggi, Europei calcio femminile: orario quarti di finale, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di sabato 23 luglio 2022) oggi, sabato 23 luglio, ultimo quarto di finale degli Europei 2022 di calcio femminile. Sul rettangolo verde del New York Stadium a Rotherham, si affronteranno in una sorta di finale anticipata la Francia e l’Olanda. Le francesi, dominatrici del Gruppo D (quello dell’Italia), vorranno spezzare la maledizione dei quarti di finale nella rassegna continentale. Ci sarà però una compagine difficile da battere, visto che la formazione neerlandese è quella che nel 2017 seppe conquistare il titolo e, nello stesso tempo, viene dalla finale mondiale persa contro gli Stati Uniti proprio in Francia nel 2019. Sarà quindi un confronto molto interessante tra due grandi realtà del ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022), sabato 23 luglio, ultimo quarto didegli2022 di. Sul rettangolo verde del New York Stadium a Rotherham, si affronteranno in una sorta dianticipata lae l’. Le francesi, dominatrici del Gruppo D (quello dell’Italia), vorranno spezzare la maledizione deidinella rassegna continentale. Ci sarà però una compagine difficile da battere, visto che la formazione neerlandese è quella che nel 2017 seppe conquistare il titolo e, nello stesso tempo, viene dallamondiale persa contro gli Stati Uniti proprio innel 2019. Sarà quindi un confronto molto interessante tra due grandi realtà del ...

RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 14 paesi ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Guatemala-I… - Fantacalciok : Le partite di oggi, sabato 23 luglio 2022: Francia - Olanda in primo piano - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, sabato 23 luglio 2022: Francia - Olanda in primo piano - jhx2022 : RT @osamundR: ??????NON SI PUÒ BUTTARE IL LATTE, IN FRANCIA, OLANDA E ALTRI PAESI HANNO BUTTATO LIQUAME ?? - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Francia - Olanda e amichevoli di Juventus, Milan, Inter e Roma -