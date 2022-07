Francesca Pascale annuncia | «Se vincono i sovranisti | subito via dall’Italia» Prendiamo atto

(Di sabato 23 luglio 2022) Mancava, è arrivato. Il commento dial voto anticipato è atterrato sulla scena italiana dalla California, dove l’ex compagna di Silvio Berlusconi si trova in viaggio di nozze con Paola Turci, alla quale si è unita il 2 luglio con un clamore degno di un “royal wedding”. «Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!», ha scritto su Instagram, con una serie di hashtag che, semmai ce ne fosse stato bisogno, chiariscono a cosa si riferisce: “Mai con i”, “Elezioni 2022” e “Via”. Le sigarette di cannabis in primo piano: una citazione di Moretti? Nella foto, che sullo sfondo mostra una torretta alla Baywatch, in primo piano c’è un pacchetto di Island mini prerolls, sigarettine a base di cannabis, che non si capisce se sia una ...

HuffPostItalia : Francesca Pascale contro i sovranisti: “Se vincono le elezioni, vado via subito dall’Italia' - Rightwing1970 : Dicono tutti così, ma poi ci rimangono qui sulle croste #FrancescaPascale - globalistIT : - CenturrinoLuigi : RT @HuffPostItalia: Francesca Pascale contro i sovranisti: “Se vincono le elezioni, vado via subito dall’Italia' - mainagioiaCCLB : Ma a qualcuno seriamente interessano le dichiarazioni politiche di Francesca Pascale? #Pascale #FRANCESCAPASCALE -

Via dall'Italia se i sovranisti vincono le elezioni: parola di Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi, che lo scorso 2 luglio ...
Uno schiaffo al centrodestra a trazione sovranista quello assestato da Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e fresca di nozze con ...