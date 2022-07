WiAnselmo : RT @Mediagol: FOTO RITIRO PALERMO, Elia e le prime immagini da calciatore rosanero (Gallery) - WiAnselmo : RT @Mediagol: FOTO RITIRO PALERMO, la squadra di Baldini si allena in palestra (Gallery) - Mediagol : FOTO RITIRO PALERMO, Elia e le prime immagini da calciatore rosanero (Gallery) - Mediagol : FOTO RITIRO PALERMO, la squadra di Baldini si allena in palestra (Gallery) - LCKekkoDL98 : RT @LAROMA24: Instagram, Mou alla fine del ritiro in Portogallo: 'Domani l'ultimo giorno, grazie a tutti' (FOTO) #AsRoma -

Siamo la Roma

L'allenatore del Napoli è arrivato prima nella sede del. Spalletti si è fatto anche dellecon i tifosi presenti scherzando con un sostenitore azzurro in particolare dopo lo scatto di un ...... che ha deliziato il pubblico presente condi rito con tutte le giovanissime fans, è stato ... E senza dimenticare la non presenza per motivi dicon la squadra azzurra di Irma Testa e Michele ... Mourinho: "Domani ultimo giorno di ritiro. Grazie a tutti" (FOTO) Sorpresa nel ritiro della Roma in Portogallo . Lo documentano i social del club giallorosso su Twitter, con un video accompagnato dalla frase «forse questa ...Appena tornato dal ritiro di Auronzo di Cadore, subito nuovo look per Mattia Zaccagni. Le foto arrivano sui social Appena tornato dal ritiro di Auronzo di Cadore, subito nuovo look per Mattia Zaccagni ...