FOTO – Continua la contestazione degli ultras: nuovo striscione contro De Laurentiis (Di sabato 23 luglio 2022) É sempre più evidente oramai la spaccatura creatasi fra una parte di tifoseria e la società guidata da Aurelio De Laurentiis. La contestazione, diventata abbastanza forte già durante la parte finale dello scorso calciomercato, sembra essere totalmente esplosa durante quest’estate a seguito degli addii di tanti calciatori amatissimi dai supporters azzurri. Si sono così moltiplicate le iniziative dei gruppi organizzati per contestare l’operato della società. L’ultima è attestabile allo storico gruppo storico della Curva A Vecchi Lions, con uno striscione apparso a Mergellina nella serata di ieri e ancora visibile nella mattina di oggi. striscione contro De Laurentiis Lo striscione recita ironicamente: “3 pacchetti 10 euro! Pezzente non parli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) É sempre più evidente oramai la spaccatura creatasi fra una parte di tifoseria e la società guidata da Aurelio De. La, diventata abbastanza forte già durante la parte finale dello scorso calciomercato, sembra essere totalmente esplosa durante quest’estate a seguitoaddii di tanti calciatori amatissimi dai supporters azzurri. Si sono così moltiplicate le iniziative dei gruppi organizzati per contestare l’operato della società. L’ultima è attestabile allo storico gruppo storico della Curva A Vecchi Lions, con unoapparso a Mergellina nella serata di ieri e ancora visibile nella mattina di oggi.DeLorecita ironicamente: “3 pacchetti 10 euro! Pezzente non parli ...

