Forza Italia | lascia anche Caon | “Ormai è costola populisti”

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua l’emorragia di parlamentari dadopo la caduta del governo Draghi. Oggi a dare l’addio è il deputato Roberto. “Ho sempre creduto e portato avanti in Parlamento – spiega in una nota – i valori liberali della democrazia, garantitadal Patto Atlantico, del libero mercato e dei diritti del singolo individuo. Ogginon rappresenta più questi ideali di libertà e si è ridotta adel più becero populismo illiberale, razzista e qualunquista”. “La decisione di non votare la fiducia alla personalità più prestigiosa che l’potesse vantare a livello internazionale come quella di Mario Draghi – sottolinea– è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lascio il ...

