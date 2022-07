Forza Italia, lascia anche Caon: “Ormai è costola populisti” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua l’emorragia di parlamentari da Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi. Oggi a dare l’addio è il deputato Roberto Caon. “Ho sempre creduto e portato avanti in Parlamento – spiega in una nota – i valori liberali della democrazia, garantita anche dal Patto Atlantico, del libero mercato e dei diritti del singolo individuo. Oggi Forza Italia non rappresenta più questi ideali di libertà e si è ridotta a costola del più becero populismo illiberale, razzista e qualunquista”. “La decisione di non votare la fiducia alla personalità più prestigiosa che l’Italia potesse vantare a livello internazionale come quella di Mario Draghi – sottolinea Caon – è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lascio il ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua l’emorragia di parlamentari dadopo la caduta del governo Draghi. Oggi a dare l’addio è il deputato Roberto. “Ho sempre creduto e portato avanti in Parlamento – spiega in una nota – i valori liberali della democrazia, garantitadal Patto Atlantico, del libero mercato e dei diritti del singolo individuo. Ogginon rappresenta più questi ideali di libertà e si è ridotta adel più becero populismo illiberale, razzista e qualunquista”. “La decisione di non votare la fiducia alla personalità più prestigiosa che l’potesse vantare a livello internazionale come quella di Mario Draghi – sottolinea– è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lascio il ...

petergomezblog : L’ex senatore di Forza Italia Enrico Piccinelli condannato in primo grado a cinque anni per corruzione… - elio_vito : Berlusconi, intervistato da Repubblica (!) augura, alla sua età, ai ministri che hanno lasciato Forza Italia di 'ri… - AlexBazzaro : Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia En plein! - GIUSEPPERANDO7 : RT @RomGarg: @Antonio_Tajani @forza_italia @berlusconi Avete sostenuto una politica vaccinale vergognosa. Avete approvato misure discrimina… - dasar : RT @PaoloBorg: Qualcuno mi deve spiegare come è possibile che Salvini porta la Lega a fare le più enormi cazzate filoPutin eppure nessuno l… -