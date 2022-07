Forza Italia cresce, c’è l’adesione di un consigliere comunale di Cautano (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale di maggioranza del Comune di Cautano, Antonio Procaccini, entra in Forza Italia. “In valle Vitulanese c’è fermento intorno a Forza Italia. A Cautano, alla presenza del consigliere comunale Domenico Orlacchio, si unisce quella del consigliere Antonio Procaccini, rafForzando la nostra base elettorale in continua espansione – dichiara il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano – In altri centri sanniti, proseguiremo con ulteriori ingressi, che consentiranno a Forza Italia di raccogliere un consenso forte e capillare.” “I comuni della valle Vitulanese, per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi maggioranza del Comune di, Antonio Procaccini, entra in. “In valle Vitulanese c’è fermento intorno a. A, alla presenza delDomenico Orlacchio, si unisce quella delAntonio Procaccini, rafndo la nostra base elettorale in continua espansione – dichiara il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano – In altri centri sanniti, proseguiremo con ulteriori ingressi, che consentiranno adi raccogliere un consenso forte e capillare.” “I comuni della valle Vitulanese, per ...

