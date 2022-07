Forza Italia | anche Marta Fascina contro gli addii | «Roma non premia i traditori» E cita De Andrè | «Non conoscendo la statura di Dio»

(Di sabato 23 luglio 2022) Con una story pubblicata sul suo profilo Instagram,sembra aver lasciato il suo commento sulle partenze registrate tra le fila dinelle ultime ore. Dopo la scelta di non votare la fiducia al governo guidato da Mario Draghi sono diversi i colonnelli azzurri che hanno salutato il partito, da Renato Brunetta, Andrea Cangini e Mariastella Gelmini., deputata forzista e compagna di Silvio Berlusconi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con un motto latino: «non». La frase dovrebbe essere collegata alla morte di Viriato, condottiero lusitano che aveva combattuto per l’indipendenza del suo popolo dalla Repubblicana. In realtà l’immagine ...

elio_vito : Berlusconi, intervistato da Repubblica (!) augura, alla sua età, ai ministri che hanno lasciato Forza Italia di 'ri… - Antonio_Tajani : .@EnricoLetta invece di preoccuparsi di @forza_italia , faccia mea culpa perché il suo progetto di campo largo ha p… - petergomezblog : L’ex senatore di Forza Italia Enrico Piccinelli condannato in primo grado a cinque anni per corruzione… - coachair123 : @Antonio_Tajani @forza_italia @berlusconi Seri smettessi di fare il lecchino del capo, forse saresti più credibile,… - Nerogiaguaro : RT @elio_vito: Berlusconi, intervistato da Repubblica (!) augura, alla sua età, ai ministri che hanno lasciato Forza Italia di 'riposare in… -

Corriere della Sera

Benché le elezioni si decidano sempre nelle ultime settimane, è indubbio che, sondaggi alla mano, un centrodestra formato da Fratelli d', Lega esia in vantaggio rispetto alle ...Perciò il fondatore didà la linea con un programma buttato giù in 8 punti e che attribuisce a tutto il centrodestra. All'interno, alcune chicche come la promessa di pensioni "da almeno ... Cangini lascia Forza Italia e aderisce ad Azione: «È l’unica cosa sensata e compatibile con la mia cultura... Intesa a Istanbul per sbloccare l'invio del grano dai porti ucraini: Ucraina e Russia firmano un accordo con la Turchia e l'Onu. Non è previsto un accordo diretto fra Mosca e Kiev. Prevista la creazio ...Cos Matteo Salvini su Twitter in merito al tema su cui finora nessuno tra Lega e Forza Italia si era espresso apertamente. Proprio oggi, 22 luglio, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Ital ...