Fondazione Cariplo, 1,6 milioni per 33 progetti culturali: uno è del Teatro Donizetti (Di sabato 23 luglio 2022) Fondazione Cariplo finanzia per 1,6 milioni di euro 33 progetti culturali. Uno di questi è della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, si tratta del progetto "…E siccome gufo, prenderò il volo" che riceverà un contributo pari a 40mila euro. Nuove iniziative culturali sul territorio lombardo e nelle province di Novara e Verbania. Un grande investimento per allargare le forme di partecipazione culturale, individuando e sperimentando nuovi modelli di fare e vivere la cultura. L'attività filantropica si rivolge alla cultura con i bandi Spazi in trasformazione, La bellezza ritrovata, Sottocasa, Alla scoperta della cultura. Sono trentatré i progetti culturali approvati nei giorni scorsi da ...

