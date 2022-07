Fiorentina-Triestina oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 23 luglio 2022) Il programma, con l’e ladi. Continua la preparazione delle squadre di Serie A per ritrovare ritmo e intesa tra i giocatori in vista dell’inizio della prossima stagione. Appuntamento, sabato 23 luglio, alle ore 17. La partita, per il momento, non ha una copertura televisiva. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.