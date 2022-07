sportli26181512 : Fiorentina: poker alla Triestina con 3 rigori, uno sbagliato da Jovic: La Fiorentina batte 4-0 la Triestina nell'ul… - sportface2016 : #Fiorentina, gol e spettacolo contro la #Triestina: poker, succede tutto nel primo tempo - infoitsport : C’è aria buona attorno alla Fiorentina: contro il Trento un poker per far festa - ZonaBianconeri : RT @ParliamoDiNews: Serie A, tutte le amichevoli: poker della Fiorentina, Lecce di misura. Stanotte la Juve | Serie A | - ParliamoDiNews : Serie A, tutte le amichevoli: poker della Fiorentina, Lecce di misura. Stanotte la Juve | Serie A |… -

...ha calato ilcontro il Trento e ora il tecnico testerà la rosa in una nuova amichevole contro gli alabardati, reduci da un tris incassato ad Auronzo di Cadore contro la Lazio. Lasta ...All'ottantesimo timbra anche Jovic : il serbo, subentrato a Cabral al 74', serve ilsu assist ... Ecco le partite già ufficializzate squadra per squadra12 luglio :- Real ...Il poker è di Jack Bonaventura ... Al 69', tanti cambi per la Fiorentina: nei viola entrano Terzic, Duncan, Kouamé. Escono Biraghi, Maleh e Nico. Al 77' entrano anche Ikoné al posto di Saponara e Gori ...La Fiorentina ha vinto e divertito contro la Triestina, nella circostanza di una partita amichevole, utile per l'imminente inizio della nuova stagione ufficiale. La compagine viola è riuscita ad avere ...