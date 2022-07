Fiorentina, per la difesa piace Cistana: le ultime (Di sabato 23 luglio 2022) L’ultima idea per la difesa della Fiorentina è quella di Cistana del Brescia: stavolta i Viola vogliono fare sul serio L’ultima idea per la difesa della Fiorentina è quella di Cistana del Brescia: stavolta i Viola vogliono fare sul serio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è da due anni che la società segue il classe ’97. Stavolta potrebbe essere la volta buona soprattutto dovesse uscire Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) L’ultima idea per ladellaè quella didel Brescia: stavolta i Viola vogliono fare sul serio L’ultima idea per ladellaè quella didel Brescia: stavolta i Viola vogliono fare sul serio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è da due anni che la società segue il classe ’97. Stavolta potrebbe essere la volta buona soprattutto dovesse uscire Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

