Fiorentina | Italiano | migliorare e alzare l' asticella

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Bisogna migliorare ed alzare l'asticella' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Bisogna migliorare ed alzare l'asticella' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Bisogna migliorare ed alzare l'asticella' - napolimagazine : FIORENTINA - Italiano: 'Bisogna migliorare ed alzare l'asticella' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Italiano: 'Bisogna migliorare ed alzare l'asticella' -

Così l'allenatore della, Vincenzo, al termine della amichevole con la Triestina, vinta per 4 - 0 con le reti di Biraghi, Amrabat, Saponara e Bonaventura, che ha chiuso il ritiro ...Commenta per primo Vincenzo, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria in amichevole sulla Triestina: 'Jovic A parere mio avrà per un po' questi alti e bassi. Deve crescere fisicamente, le qualità le ha.Gli highlights completi del match tra Fiorentina e Triestina, valevole come amichevole pre-campionato in questa estate di preparazione alla Serie A. Il video completo ..."Concludiamo con un'ottima prestazione. Anche quella di ieri non mi era dispiaciuta. Concludiamo un ritiro nel quale abbiamo caricato tanto ed il bilancio è positivo". (ANSA) ...