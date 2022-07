sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'Jovic avrà ancora per un po' degli alti e bassi': Vincenzo Italiano, allenatore della Fioren… - fiorentina_it : ??? #Italiano in conferenza stampa al termine del ritiro di #Moena della #Fiorentina: 'In Austria saremo coinvolti m… - sportli26181512 : La Fiorentina cala un altro poker: questa volta a cadere è la Triestina: I viola di Vincenzo Italiano spazzano via… - Fiorentinanews : Italiano: 'Mi auguro che #Milenkovic rimanga alla #Fiorentina. Ha cambiato totalmente approccio e ricominciare da z… - MatteoDovellini : Italiano su #Milenkovic: “Mi auguro faccia parte ancora della #Fiorentina perché è il calciatore che più ha cambiat… -

Fiorentina.it

MOENA - Ladi Vincenzobissa il successo di ieri contro il Trento , superando un'altra formazione di serie C: la Triestina . A Moena i viola si sono imposti (4 - 0) per via delle reti di ..."Questi alti e bassi sono normali perché non ha ancora condizione fisica - ha dettodel ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 23 luglio - 19:29 Italiano riparte dai suoi principi: ma il gioco della Fiorentina presenta qualche novità Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria in amichevole sulla Triestina: "Jovic A parere mio avrà per un po' questi alti e bassi. Deve crescere fisicamente, le quali ...I viola di Vincenzo Italiano spazzano via i friulani di Bonatti per 4-0. In rete Biraghi, Amrabat, Saponara e Bonaventura ...