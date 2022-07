Fascina contro “i traditori” di Berlusconi | il messaggio su Instagram lascia a bocca aperta

(Di sabato 23 luglio 2022) «Roma non premia i». Marta, deputata e compagna di Silvio, ha pubblicato suuna storia con in sottofondo "Un giudice", canzone di Fabrizio De Andrè, il cui testo usa toni più che duri. Unche arriva proprio all'indomani della scelta di alcuni esponenti di Forza Italia dire il partito in cui hanno militato per anni a seguito della crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi. Addii che hanno provocato anche la secca reazioni di Silvio: «Riposino in pace».

La Meloni è raggiante ma, dalle parti di Via Bellerio, Giorgetti e Zaia contro Salvini sputano fiamme come "draghi", appunto, mentre in Forza Italia son rimasti in tre Berlusconi, la Fascina e Licia ...