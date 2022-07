FARAONICI! L’Italia doma gli Stati Uniti e conquista l’oro nel fioretto a squadre | campioni del mondo!

Leggi su oasport

(Di sabato 23 luglio 2022)chiude in bellezza i Mondiali di scherma 2022 a Il Cairo (Egitto) e vince la medaglia d’oro nelmaschile a, bissando così il trionfo ottenuto ieri dal Dream Team femminile. Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo hanno sconfitto in finale glid’America per 45-39, facendo corsa di testa nel punteggio dal primo all’ultimo assalto e completando nel migliore dei modi un torneo straordinario. Il Bel Paese torna sul gradino più alto del podio iridato nel team event dimaschile quattro anni dopo l’ultima volta (Wuxi 2018), centrando il 18° titolo della storia. Oltre al terzetto protagonista dell’atto conclusivo si aggiudicamondiale anche Guillaume Bianchi, schierato dal C.T. Stefano Cerioni in occasione dei primi ...