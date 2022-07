Faida di camorra a Ponticelli, scarcerato il boss Francesco De Martino: così il ritorno di XX ha spezzato gli equilibri (Di sabato 23 luglio 2022) Sarebbe stata la scarcerazione del boss Francesco De Martino a causare la frattura che ha posto fine all?alleanza tra il sodalizio del rione Fiat e il clan De Micco. A riferirlo sono le forze... Leggi su ilmattino (Di sabato 23 luglio 2022) Sarebbe stata la scarcerazione delDea causare la frattura che ha posto fine all?alleanza tra il sodalizio del rione Fiat e il clan De Micco. A riferirlo sono le forze...

