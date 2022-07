Facebook vs TikTok: arrivano due nuove sezioni per concorrente con il social dei video (Di sabato 23 luglio 2022) arrivano interessanti novità in casa Facebook, con l’obiettivo di affilare le armi e concorrere ancora di più nei confronti di TikTok, quella che, a mani basse, è l’app più scaricata da un paio d’anni a questa parte. Facebook vs TikTok, 23/7/2022 – Computermagazine.itCome scrive TgCom24.it il social di Mark Zuckerberg ha introdotto due nuove sezioni per quanto riguarda il flusso di notizie: da una parte ci sarà la sezione denominata Home, in cui verranno suggeriti i contenuti ai vari utenti in base all’algoritmo; dall’altra, la sezione , che invece mostrerà i post degli amici in ordine cronologico, quindi dal più recente al più datato. Secondo l’azienda a stelle e strisce così facendo gli utenti avranno un maggiore controllo sui contenuti che vorranno ... Leggi su computermagazine (Di sabato 23 luglio 2022)interessanti novità in casa, con l’obiettivo di affilare le armi e concorrere ancora di più nei confronti di, quella che, a mani basse, è l’app più scaricata da un paio d’anni a questa parte.vs, 23/7/2022 – Computermagazine.itCome scrive TgCom24.it ildi Mark Zuckerberg ha introdotto dueper quanto riguarda il flusso di notizie: da una parte ci sarà la sezione denominata Home, in cui verranno suggeriti i contenuti ai vari utenti in base all’algoritmo; dall’altra, la sezione , che invece mostrerà i post degli amici in ordine cronologico, quindi dal più recente al più datato. Secondo l’azienda a stelle e strisce così facendo gli utenti avranno un maggiore controllo sui contenuti che vorranno ...

