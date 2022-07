Fabrizio Corona: ‘Tra 5 anni divento Presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute’ (Di sabato 23 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso, il Governo è caduto e ora, in vista delle prossime elezioni che si terranno il 25 settembre, è partito il toto-nome. Da quei politici ormai ben ‘consolidati’ alle novità e alle provocazioni. Come quella lanciata da Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Iceberg di Telelombardia ha chiaramente detto di ‘ambire’ alla Presidenza del Consiglio. View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Corona (@FabrizioCoronathereal) Fabrizio Corona scende in politica? “Tempo 5 anni e divento Presidente del Consiglio e la mia psicologa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso, il Governo è caduto e ora, in vista delle prossime elezioni che si terranno il 25 settembre, è partito il toto-nome. Da quei politici ormai ben ‘consolidati’ alle novità e alle provocazioni. Come quella lanciata da, l’ex fotografo dei vip che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Iceberg di Telelombardia ha chiaramente detto di ‘ambire’ alla Presidenza del. View this post on Instagram A post shared by(@thereal)scende in politica? “Tempo 5dele la mia...

CorriereCitta : Fabrizio Corona: ‘Tra 5 anni divento Presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute’ - HDMarsil : Fabrizio Corona vuole candidarsi come Premier, ignorando una limitazione - GramsciAG : RT @LucillaMasini: Fabrizio Corona si candida a premier, ma non può farlo. E comunque sarebbe stato più credibile di Berlusconi. #Berlusco… - Flyingteacher67 : Le belle notizie della mattina. Non ho capito però cosa c'entrano i Ferrero Rocher.?? - InfinitoIsacco : RT @LucillaMasini: Fabrizio Corona si candida a premier, ma non può farlo. E comunque sarebbe stato più credibile di Berlusconi. #Berlusco… -