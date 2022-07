F1, Toto Wolff: “Il nostro pacchetto non è sufficientemente competitivo” (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, hanno confermato qualcosa che era già noto: Mercedes, terza forza in pista. La W13 si è presentata con alcune novità tecniche in questo fine-settimana, ma alla fine della fiera sono sempre Ferrari e Red Bull a dominare la scena, con la Stella a tre punte pronta a raccogliere quello che le due scuderie rivali potranno concedere. Nel time-attack è stato molto abile Lewis Hamilton a prendersi la quarta posizione, mentre il britannico George Russell scatterà dalla sesta casella. A essersi inserito nel panino Mercedes è stato il pilota della McLaren, Lando Norris. Non c’è però soddisfazione nelle parole del Team Principal della squadra di Brackley, Toto Wolff, il quale probabilmente si sarebbe aspettato di essere più competitivo con la vettura: “Abbiamo provato molte ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, hanno confermato qualcosa che era già noto: Mercedes, terza forza in pista. La W13 si è presentata con alcune novità tecniche in questo fine-settimana, ma alla fine della fiera sono sempre Ferrari e Red Bull a dominare la scena, con la Stella a tre punte pronta a raccogliere quello che le due scuderie rivali potranno concedere. Nel time-attack è stato molto abile Lewis Hamilton a prendersi la quarta posizione, mentre il britannico George Russell scatterà dalla sesta casella. A essersi inserito nel panino Mercedes è stato il pilota della McLaren, Lando Norris. Non c’è però soddisfazione nelle parole del Team Principal della squadra di Brackley,, il quale probabilmente si sarebbe aspettato di essere piùcon la vettura: “Abbiamo provato molte ...

