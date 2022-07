F1 | Sergio Perez | “Buon terzo posto | fino alle qualifiche era il mio weekend peggiore della stagione…”

aledrewHH : RT @F1HQ_: Sergio Perez #FrenchGP - whitcwclf : RT @F1HQ_: Sergio Perez #FrenchGP - ARMY_SP11 : RT @F1HQ_: Sergio Perez #FrenchGP - acm1899m : RT @TiroAGiroud: Previsione top 5 GP di Francia di domani : 1) Charles il predestinato 2) Sergio Perez 3) Lewis Hamilton 4) Max Verstappe… - automotorinews : ??? #F1, lavoro di squadra #Ferrari e POLE POSITION di Charles #Leclerc davanti a Max #Verstappen e Sergio #Perez… -

TuttoMotoriWeb.it

Nelle qualifiche del Gran Premio di Francia Charles Leclerc ha conquistato l'ennesima pole position stagionale con 304 e 463 millesimi di vantaggio sulle Red Bull di Max Verstappen e. Carlos Sainz , nono, non ha completato un giro valido nella Q3 perché partirà dal fondo della grigia, in diciannovesima posizione, per la sostituzione della quarta power unit dell'anno. ...(Red Bull) 4. HAMILTON Lewis (Mercedes) 5. NORRIS Lando (McLaren) 6. RUSSELL George (Mercedes) 7. ALONSO Fernando (Alpine) 8. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri) 9. RICCIARDO Daniel (McLaren) 10. ... Chi è Sergio Perez: stipendio, vittorie e social del pilota Red Bull Super pole position per Leclerc Pole position Ferrari per Leclerc su Ferrari: il pilota della rossa ha battuto per 304 millesimi Max Verstappen per una prima f ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di ...