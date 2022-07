F1 oggi qualifiche Gp Francia: diretta Fp3 alle 13. Leclerc sfida Verstappen per la pole - Sport - Formula1 (Di sabato 23 luglio 2022) F1, Gp Francia 2022: orari e guida tv Le Castellet (Francia), 23 luglio 2022 - Charles Leclerc a caccia della pole position nelle qualifiche del Gp di Francia 2022 . Il dodicesimo appuntamento del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) F1, Gp2022: orari e guida tv Le Castellet (), 23 luglio 2022 - Charlesa caccia dellaposition nelledel Gp di2022 . Il dodicesimo appuntamento del ...

CircusFuno : F1, Oggi le qualifiche in Francia. Seguile in diretta TV, web, streaming - giulint : oggi qualifiche F1 + semifinale VNL, sarà proprio un sabato all’insegna della calma e del relax - idieforcalum : a che ora le qualifiche oggi? 16:00? - kgjfrr : oggi non posso guardare le qualifiche piango - julieftauri : io e una mia amica oggi volevamo andare in maneggio per la lezione alle 17, poi ci siamo ricordate che alle 16 stan… -