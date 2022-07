F1, Mick Schumacher: “Le regole sono regole, ma non capisco: nelle prove libere ho seguito le stesse traiettorie” (Di sabato 23 luglio 2022) Continua a essere negativo, per il momento, il weekend del Gran Premio di Francia 2022 di Formula 1 per Mick Schumacher: il tedesco non è riuscito ad andare oltre il Q1 registrando il diciannovesimo tempo della sessione, con il solo Nicholas Latifi alle sue spalle. Il miglior giro realizzato dal pilota della Haas, in teoria, gli aveva permesso di raggiungere il Q2; tuttavia, il suddetto giro è stato cancellato per track limits, lasciando stupito lo stesso pilota, come dichiarato da lui stesso alla stampa al termine della sessione odierna di qualifiche. Ecco le sue parole: “Le regole sono regole e valgono per tutti, il problema è che dovrebbero essere più chiare! nelle FP1, nelle FP2 e nelle FP3 ho ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Continua a essere negativo, per il momento, il weekend del Gran Premio di Francia 2022 di Formula 1 per: il tedesco non è riuscito ad andare oltre il Q1 registrando il diciannovesimo tempo della sessione, con il solo Nicholas Latifi alle sue spalle. Il miglior giro realizzato dal pilota della Haas, in teoria, gli aveva permesso di raggiungere il Q2; tuttavia, il suddetto giro è stato cancellato per track limits, lasciando stupito lo stesso pilota, come dichiarato da lui stesso alla stampa al termine della sessione odierna di qualifiche. Ecco le sue parole: “Lee valgono per tutti, il problema è che dovrebbero essere più chiare!FP1,FP2 eFP3 ho ...

