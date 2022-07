F1, Leclerc sfida Verstappen per la pole-position sotto il sole del Paul Ricard (Di sabato 23 luglio 2022) Prima giornata di verdetti oggi al Paul Ricard con le qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Ferrari e Red Bull si apprestano per contendersi la prima casella dello schieramento, una posizione meno determinante rispetto ad altri circuiti. Sono infatti molti i punti di sorpasso in quel di Le Castellet, tracciato selettivo dal punto di vista dei pneumatici con una superficie particolarmente abrasiva. L’ultimo settore, il più esigente sotto questo aspetto, sarà come sempre cruciale per una buon riuscita del giro nel noto tracciato francese che dopo anni d’assenza ha riportato la massima formula sul territorio transalpino. I curvoni veloci che seguono ‘Signes’ possono mettere in difficoltà molti, pieghe che caratterizzano una pista che apparentemente può sembrare semplice. Il monegasco Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Prima giornata di verdetti oggi alcon le qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Ferrari e Red Bull si apprestano per contendersi la prima casella dello schieramento, una posizione meno determinante rispetto ad altri circuiti. Sono infatti molti i punti di sorpasso in quel di Le Castellet, tracciato selettivo dal punto di vista dei pneumatici con una superficie particolarmente abrasiva. L’ultimo settore, il più esigentequesto aspetto, sarà come sempre cruciale per una buon riuscita del giro nel noto tracciato francese che dopo anni d’assenza ha riportato la massima formula sul territorio transalpino. I curvoni veloci che seguono ‘Signes’ possono mettere in difficoltà molti, pieghe che caratterizzano una pista che apparentemente può sembrare semplice. Il monegasco Charles ...

SciutoLeo : RT @DANIELEALOFAN: Non confondiamo le possibili rotture Ferrari con la sfida relativa alla performance velocistica. Mi interessa poco se a… - DANIELEALOFAN : Non confondiamo le possibili rotture Ferrari con la sfida relativa alla performance velocistica. Mi interessa poco… - F1ingenerale_ : #F1 | #Leclerc al comando delle #FP1 del #FrenchGP, ma #Verstappen è vicinissimo. Si segnalano tante novità sulla… - SN4IFUN : ??? Torna lo spettacolo della #Formula1: continua in Francia la sfida iridata tra #Leclerc e #Verstappen! ?? La Ferra… - LrLucaruocco : RT @SENZAF1ATO: Quanto è difficile la rincorsa all'iride per #Leclerc e la #Ferrari? #ColCuoreinGola ha provato a calcolarlo! #F1 https:… -