F1, Ferrari vs Red Bull: chi ha il passo migliore in vista della gara a Le Castellet? Incognita gomme e gran caldo (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del gran Premio di Francia hanno partorito un risultato inequivocabile. Nell’autodromo intitolato a Paul Ricard, sul giro secco e con gomma morbida la Ferrari è superiore alla Red Bull. Un pilota di Maranello ha infatti firmate il miglior tempo in ognuna delle tre fasi odierne, culminate con la prima piazza di Charles Leclerc. Anzi, diciamo pure che i due crono più rapidi sono stati appannaggio degli alfieri del Cavallino Rampante. Il giro realizzato da Carlos Sainz nel Q2 è risultato secondo solo a quello valso la pole position al compagno di squadra. Domani, però, cambierà tutto. Non conterà più la performance pura, bensì la capacità di gestire il degrado degli pneumatici, rivelatosi estremo durante le simulazioni di long-run effettuate dai piloti tra venerdì e sabato. Il carico di carburante, così come l’utilizzo di ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche delPremio di Francia hanno partorito un risultato inequivocabile. Nell’autodromo intitolato a Paul Ricard, sul giro secco e con gomma morbida laè superiore alla Red. Un pilota di Maranello ha infatti firmate il miglior tempo in ognuna delle tre fasi odierne, culminate con la prima piazza di Charles Leclerc. Anzi, diciamo pure che i due crono più rapidi sono stati appannaggio degli alfieri del Cavallino Rampante. Il giro realizzato da Carlos Sainz nel Q2 è risultato secondo solo a quello valso la pole position al compagno di squadra. Domani, però, cambierà tutto. Non conterà più la performance pura, bensì la capacità di gestire il degrado degli pneumatici, rivelatosi estremo durante le simulazioni di long-run effettuate dai piloti tra venerdì e sabato. Il carico di carburante, così come l’utilizzo di ...

