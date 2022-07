Ex Milan, il Monza di Galliani e Berlusconi vicino a chiudere per Petagna (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo ben 8 acquisti, il Monza di Galliani e Berlusconi sarebbe vicino anche all'ex attaccante del Milan Andrea Petagna Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo ben 8 acquisti, ildisarebbeanche all'ex attaccante delAndrea

VittoriaFz : RT @contu_f: Continuerà l'opera di Draghi imprimendo addirittura una svolta. Sei passato dal Milan al Monza, non dimenticarlo. Adesso passe… - belottiano : Classifica Serie A 22/23 1. Roma 2. Juventus 3. Monza 4. Lazio 5. Fiorentina 6. Atalanta 7. Napoli 19. Inter 20. Milan - contu_f : Continuerà l'opera di Draghi imprimendo addirittura una svolta. Sei passato dal Milan al Monza, non dimenticarlo. A… - contu_f : @berlusconi Continuerà l'opera di Draghi imprimendo addirittura una svolta. Sei passato dal Milan al Monza, non dim… - fra191120 : @enrikopinna No! Prendo l’aereo quasi ogni domenica per andare a vedere il Milan. Penso di avere tutto il diritto d… -