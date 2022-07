European Junior Championships | Cinà sogna la finale

federtennis : European Junior Championships Quarti di finale per Darderi e Cinà nei tabelloni singolari Under 14 e Under 16, men… - JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: In tre a Praga per l’European Cup Junior - FijlkamOfficial : In tre a Praga per l’European Cup Junior - renaultitalia : #Renault accompagnerà i piloti dello Junior e tutti i partecipanti al #Rally di #Roma Capitale, valido sia per il F… - riviera24 : L'atleta di Arma di Taggia Lorenzo Rossi in gara all'European Junior Cup di Paks con la Nazionale juniores di judo… -

FIT

... quella romana, in virtù di una classifica provvisoria del CIARche vede De Antoni al quarto ...che sarà valevole non solo per il Campionato Italiano Assoluto Rally ma anche per il FIA......il suo primo titolo ATP proprio in Croazia ed è attualmente impegnato all'HamburgOpen, ... Il tennista classe 2004 è diventato il primo croato a conquistare il titoloin singolare ... European Junior Championships: sette azzurri agli ottavi in singolare Oakley Banks faces a challenging few weeks but he doesn’t have to look far for inspiration. The 17-year-old from Rainham is representing Great Britain at the European Youth Olympics which start ...Ecco chi è Guido Pini: abita a due passi dal Mugello e punta alla Talent Cup. "Corro con il 93 ma cambierò, io sono io..." ...