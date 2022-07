Enrico Letta, la mossa sbagliata ha sollevato una bufera: “Italia tradita” (Di sabato 23 luglio 2022) Enrico Letta ha pubblicato ieri, venerdì 22 luglio, sui social uno slogan che ha raccolto soltanto critiche. “L’Italia è stata tradita”, scrive il leader del Pd, ma gli utenti non sono d’accordo: il Pd ha tradito le aspettative. Ecco cosa ha scatenato la polemica. Enrico Letta, il post sui social non è piaciuto agli Italiani Ieri pomeriggio, Letta (e poi il Pd) ha condiviso una grande immagine di Mario Draghi sui propri profili social e un hashtag: #Italiatradita. Poi un breve slogan. “L’Italia è stata tradita, il Partito democratico la difende. E tu, sei con noi?2. I commenti non sono stati proprio come si aspettava il leader di sinistra e in tantissimi hanno criticato la presa di ... Leggi su tvzap (Di sabato 23 luglio 2022)ha pubblicato ieri, venerdì 22 luglio, sui social uno slogan che ha raccolto soltanto critiche. “L’è stata”, scrive il leader del Pd, ma gli utenti non sono d’accordo: il Pd ha tradito le aspettative. Ecco cosa ha scatenato la polemica., il post sui social non è piaciuto aglini Ieri pomeriggio,(e poi il Pd) ha condiviso una grande immagine di Mario Draghi sui propri profili social e un hashtag: #. Poi un breve slogan. “L’è stata, il Partito democratico la difende. E tu, sei con noi?2. I commenti non sono stati proprio come si aspettava il leader di sinistra e in tantissimi hanno criticato la presa di ...

Tg3web : Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta al Tg3: 'Il voto di ieri ha cambiato il panorama politico. Cost… - fattoquotidiano : “L’agenda Draghi di cui parla Enrico Letta è per il Pd una via esplicita di suicidio assistito. Lo stato del Paese… - Ettore_Rosato : “Il problema per noi non è se piaciamo ad Enrico Letta. Il punto è cosa pensa il Partito Democratico rispetto al pr… - sciltian : RT @carcarlovvv: Letta crede di poter decidere chi deve far parte del csx e chi no, caro enrico con il rancore si fa la fine di giuseppi. - enrico_marcia : @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Salutiamo con entusiasmo la decisione di Letta. Finalmente! -