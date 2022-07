Elezioni, Tajani: Centrodestra, non avremo un candidato premier comune. Ogni partito correrà per sé (Di sabato 23 luglio 2022) Il Centrodestra deve ancora decidere con quale modalita’ definire il proprio candidato premier. “Ogni partito, dentro la coalizione, correra’ per se’, non avremo bisogno di annunciare subito un candidato premier comune. Esattamente come accadde nel 2018”, spiega il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani intervistato da La Repubblica. “Per quanto riguarda la scelta finale sul nome per Palazzo Chigi, se ne parlera’ in un momento futuro. A cominciare dal vertice della prossima settimana”, aggiunge. L’azzurro e’ convinto “che prima occorra rafforzare la coalizione. Dobbiamo giocare ancora la partita e vincerla – dice -. Poi si vedra’ chi alzera’ la coppa”. Tutto dipendera’ dai risultati alle urne. “Uno scenario e’ ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) Ildeve ancora decidere con quale modalita’ definire il proprio. “, dentro la coalizione, correra’ per se’, nonbisogno di annunciare subito un. Esattamente come accadde nel 2018”, spiega il coordinatore di Forza Italia Antoniointervistato da La Repubblica. “Per quanto riguarda la scelta finale sul nome per Palazzo Chigi, se ne parlera’ in un momento futuro. A cominciare dal vertice della prossima settimana”, aggiunge. L’azzurro e’ convinto “che prima occorra rafforzare la coalizione. Dobbiamo giocare ancora la partita e vincerla – dice -. Poi si vedra’ chi alzera’ la coppa”. Tutto dipendera’ dai risultati alle urne. “Uno scenario e’ ...

Antonio_Tajani : Stiamo già lavorando ad un grande programma per l'Italia per costruire un governo di cdx, stabile e duraturo. Il… - goldbergvariaz : Tajani «Mario, nessuno di noi ha mai messo in dubbio la tua #malafede» #ForzaItalia #crisidigoverno #elezioni - DespricableMe : RT @repubblica: Verso le elezioni, la mossa del Ppe: puntare su Tajani premier contro Meloni e Salvini. 'È il nostro uomo in Italia' - Retr… - f_picci_journo : 'Ridateci il voto' ma poi la coalizione di centrodestra non pare proprio bella coesa... il PPe viole Tajani (per Re… - repubblica : Verso le elezioni, la mossa del Ppe: puntare su Tajani premier contro Meloni e Salvini. 'È il nostro uomo in Italia… -