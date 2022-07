(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Italia viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, altro che complicati giochi e inciuci di palazzo… Questo per noi significa essere di centro”. Lo ha detto Matteoal Tg2. ”era il migliore di tutti ed è stato fatto fuori per questo: per invidia e per rancore. Noila sua”. ”Se Letta e il Pd riusciranno a mettere insieme una grande alleanza, un fronte repubblicano credibile e coeso, allora saranno forti” aggiunge. “Se, invece, il Pd rinuncerà a questo ruolo, avrà la responsabilità di portare al governo la peggior destra europea…” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - ItalyinLDN : Il 25 settembre si terranno le #elezioni politiche. Chi vuole votare in ???? deve esprimere l’opzione entro il 31 lug… - AndreaVenanzoni : Nicola Zingaretti verso la candidatura alle politiche e Regione Lazio verso elezioni anticipate - telodogratis : Elezioni politiche 2022, Renzi: “Porteremo avanti eredità Draghi” - farinast3 : RT @Matte_Schiavon: Il Cremlino è assodato sia interferito nelle elezioni della Brexit, nelle presidenziali americane che portarono alla vi… -

... un bel po' di quel senso di responsabilità (e dei doveri e beni comuni...) che all'Italia serve come il pane (e l'energia, e i figli, e la pace...), ma che non tutte le forzeprotagoniste ...''Italia viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese" '' Italia viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, altro che ...Marco Cappato, in un’intervista a Fanpage.it, annuncia il suo nuovo progetto: presentare una lista per le prossime elezioni, il 25 settembre ...'L'associazione – spiega - vuole essere di pungolo per mettere a disposizione delle forze politiche e degli schieramenti il programma in 10 punti declinati a partire dal termine giustizia. 'Siamo già ...