Elezioni, Pagano (Iv): "Alleanza tra le forze pro Draghi"

Napoli – "Con il post che Giuseppe Conte ha appena pubblicato sui suoi social e con il delirante video diffuso da Beppe Grillo questa mattina, il cosiddetto campo largo è definitivamente sepolto. Spiace che il Partito Democratico, di cui sono stata Presidente per ben due volte in Campania, si sia accorto solo adesso di quando questa Alleanza fosse totalmente inadeguata". Lo afferma Graziella Pagano, Coordinatore Italia Viva Napoli. "I 5 stelle – aggiunge – hanno preso una valanga di voti nel 2018 promettendo l'abolizione della povertà, la distruzione della cosiddetta Casta, un paese più eguale uno sviluppo più prospero. Hanno governato ininterrottamente per 4 anni e mezzo.È bene ricordare che i grillini sono stati sempre in maggioranza. Esprimendo il Presidente del Consiglio per due volte (con due maggioranze diverse) e ...

