Elezioni | Meloni pronta per Palazzo Chigi Grillo attacca Di Maio

A 'cadavere' del Governo Draghi ancora caldo, i partiti sono già in piena campagna per le Elezioni. Giorgia Meloni chiarisce il suo programma per vincere e conquistare l'esecutivo. Diventerebbe la prima donna della storia italiana a fare la Presidente del Consiglio. Si tratta di una possibilità concreta. Da settimane Fratelli d'Italia è il primo partito per consensi nei sondaggi. E il Centrodestra – Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega – è in testa sul Centrosinistra. Meloni, se dovesse vincere le Elezioni, potrebbe diventare premier in quanto capo del partito di maggioranza relativa e più votato del Centrodestra. Naturalmente si tratta, al momento, soltanto di ipotesi. Ma che già mettono in subbuglio la coalizione di cui Silvio Berlusconi ambisce ancora a essere il leader incontrastato.

