Elezioni, Mariano Amici: “Voto anticipato per spiazzare le forze antisistema” (Di sabato 23 luglio 2022) “Il Voto a fine settembre? Un tentativo di spiazzare i movimenti e le organizzazioni civiche contrarie all’attuale sistema, che saranno inevitabilmente penalizzate più dei partiti tradizionali dalla fretta con cui il Quirinale ha sciolto le Camere e fissato la data delle prossime Elezioni: riuscire a raccogliere in tutta Italia le firme necessarie per le candidature e organizzare la campagna elettorale nel pieno di una estate caldissima sarà difficilissimo. Per questo ritengo necessario che tutte le voci alternative “al sistema” e al “pensiero unico” si uniscano per non disperdere le energie e massimizzare le possibilità di entrare in Parlamento nella prossima legislatura”. Così Mariano Amici, il medico di base di Ardea che negli ultimi anni ha aspramente criticato i provvedimenti introdotti contro la ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) “Ila fine settembre? Un tentativo dii movimenti e le organizzazioni civiche contrarie all’attuale sistema, che saranno inevitabilmente penalizzate più dei partiti tradizionali dalla fretta con cui il Quirinale ha sciolto le Camere e fissato la data delle prossime: riuscire a raccogliere in tutta Italia le firme necessarie per le candidature e organizzare la campagna elettorale nel pieno di una estate caldissima sarà difficilissimo. Per questo ritengo necessario che tutte le voci alternative “al sistema” e al “pensiero unico” si uniscano per non disperdere le energie e massimizzare le possibilità di entrare in Parlamento nella prossima legislatura”. Così, il medico di base di Ardea che negli ultimi anni ha aspramente criticato i provvedimenti introdotti contro la ...

italiaserait : #Elezioni, Mariano Amici: 'Voto anticipato per spiazzare le forze antisistema' - mariano_perini : RT @DarkLadyMouse: -Non ci fanno votare, DITTATURAAAAAAAAAH!1!1 +Si va alle elezioni anticipate il 25 settembre. -Non c'è tempo di deposi… - mariano_779 : RT @WikiMafia: 'Perché la '#ndrangheta non investe i suoi miliardi in #Calabria? Perché se do al popolo la canna da pesca, invece del pesce… - mariano_perini : RT @La_manina__: Se c'è un modo per perdere in maniera disastrosa le prossime elezioni è allearsi con il centro di Renzi e Calenda e ripres… - Mariano_tweet : Quando non hai studiato il programma di tutto l'anno e il professore ti dice: 'preparati che domani ti interrogo'… -