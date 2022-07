Elezioni | Grillo attacca Di Maio | Giggino ‘a cartelletta vuole archiviarsi nella Nato

(Di sabato 23 luglio 2022) “C’è gente che entra in politica per diventare una. ‘Giggigino a’ adesso è là che aspetta diin qualche ministero della”. Adre l’ex ministro degli Esteri, Luigi Di, è il cofondatore del M5S Beppein un video messaggio postato sul suo blog. Con Di, per, ci sono “decine e decine di cartellette che aspettano a loro volta di essere archiviate in qualche ministero”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...'Li' - dice ancora il cofondatore M5s nel suo video per il serrate i ranghi in vista delle... 'Quel Parlamento li' - e' la rasoiata di- non lo merita nessuno, neanche l'ultimo degli ...... non era intervenuto, neanche interferito con il M5s che non votando la fiducia al dl Aiuti al Senato ha causato la crisi che ha portato a indire ledel 25 settembre.avrebbe ...Il fondatore del Movimento scende in campo in vista delle elezioni. Sfotte Di Maio e difende il Movimento: “Sono tutti contro di noi, vuol dire che abbiamo ragione” ...Non fatevene un problema. Noi siamo antibiotico e se perdiamo questo perdiamo il baricentro in cui collocarci” “L’Italia si merita tante cose e noi non siamo riuscite a farle: mi sento colpevole anche ...