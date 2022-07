Elezioni, Francesca Pascale contro il centrodestra: Se vincono i sovranisti, io e Paola via da Italia (Di sabato 23 luglio 2022) “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!”. E’ il post su Instagram con cui Francesca Pascale torna a parlare di politica e di Elezioni, schierandosi apertamente contro il centrodestra. L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, che lo scorso 2 luglio si e’ unita civilmente pubblica con Paola Turci, pubblica una foto in cui si vede in primo piano una scatoletta di cannabis naturale e sullo sfondo una spiaggia. Poi l’affondo contro Meloni, Salvini e lo stesso Cavaliere, con gli hashtag “via dall’Italia subito” e “mai con i sovranisti”. Il post e’ accompagnato anche da una storia in cui c’e’ un fotomontaggio con le immagini di Matteo Salvini e di Riccardo Magi. “A lui le madonne a noi Maria” scrive la Pascale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!”. E’ il post su Instagram con cuitorna a parlare di politica e di, schierandosi apertamenteil. L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, che lo scorso 2 luglio si e’ unita civilmente pubblica conTurci, pubblica una foto in cui si vede in primo piano una scatoletta di cannabis naturale e sullo sfondo una spiaggia. Poi l’affondoMeloni, Salvini e lo stesso Cavaliere, con gli hashtag “via dall’subito” e “mai con i”. Il post e’ accompagnato anche da una storia in cui c’e’ un fotomontaggio con le immagini di Matteo Salvini e di Riccardo Magi. “A lui le madonne a noi Maria” scrive la...

