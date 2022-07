Elezioni 2022, Conte a Letta: “Italia tradita da Draghi e centrodestra” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “È vero, Enrico. L’Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l’agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti gli Italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell’edilizia a rischio fallimento, lotta all’inquinamento vera e non trivelle e inceneritori”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, replicando al post del segretario del Pd Enrico Letta con la foto di Draghi e la scritta ‘L’Italia è stata tradita, il Pd la difende. E tu sei con noi?”. “‘L’agenda ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “È vero, Enrico. L’è stataquando in Aula il Premier e il, anziché cogliere l’occasione per approfondire l’agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti glini che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell’edilizia a rischio fallimento, lotta all’inquinamento vera e non trivelle e inceneritori”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe, replicando al post del segretario del Pd Enricocon la foto die la scritta ‘L’è stata, il Pd la difende. E tu sei con noi?”. “‘L’agenda ...

