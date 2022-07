Elettra Lamborghini | in accappatoio lascia tutti di stucco | Foto virale

Leggi su chemusica

(Di sabato 23 luglio 2022) Ladiè diventatain men che non si dica: l’avete vista in? Guardate come si è mostrata. La celebre artista italiana non manca mai di far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto a dir poco singolare, ecco di che cosa si tratta. Quello L'articolo, indichemusica.it.