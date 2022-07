“È nata Maria” Fiocco rosa per l’attrice italiana | mamma per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 luglio 2022)sulla porta della giovane attrice: Sara Serraioccoper la. La bimba si chiama. Riservatissima, in questi ultimi mesi ha condiviso alcune immagini della dolce attesa ma poi ha condiviso sui social la notizia riportata dal magazine Vanity Fair, senza aggiungere ulteriori commenti. La piccola, di cui quindi non si hanno foto né informazioni dettagliate, è venuta al mondo nel pomeriggio di giovedì 21 luglio 2022. Come detto, è lafiglia perche nel 2020 è stata premiata col Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per Non odiare. Sara Serraioccolafiglia ...