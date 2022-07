E’ morto Pozzetto, tragico lutto | La notizia ha fatto il giro del web (Di sabato 23 luglio 2022) La notizia del tragico lutto in un attimo è rimbalzata su tutte le testate giornalistiche morto Pozzetto (foto web)L’annuncio è arrivato solo in giornata e ha scosso il mondo dello spettacolo. Il notissimo attore ha subito un grave lutto. Stiamo parlando di uno dei più grandi attori comici italiani. Oggi ha 82 anni ma ancora sono indimenticate le sue esilaranti battute nelle più celebri pellicole nazionali. Attore, regista, cabarettista, cantante e sceneggiatore italiano. Un mostro sacro della cinematografia. Renato Pozzetto, indimenticabili le esibizioni accanto a Cochi Il suo più grande successo lo ha conosciuto negli anni ’70 e ’80, quando con il suo umorismo surreale metteva in scena sketch irresistibili soprattutto accanto al suo collega Cochi ... Leggi su topicnews (Di sabato 23 luglio 2022) Ladelin un attimo è rimbalzata su tutte le testate giornalistiche(foto web)L’annuncio è arrivato solo in giornata e ha scosso il mondo dello spettacolo. Il notissimo attore ha subito un grave. Stiamo parlando di uno dei più grandi attori comici italiani. Oggi ha 82 anni ma ancora sono indimenticate le sue esilaranti battute nelle più celebri pellicole nazionali. Attore, regista, cabarettista, cantante e sceneggiatore italiano. Un mostro sacro della cinematografia. Renato, indimenticabili le esibizioni accanto a Cochi Il suo più grande successo lo ha conosciuto negli anni ’70 e ’80, quando con il suo umorismo surreale metteva in scena sketch irresistibili soprattutto accanto al suo collega Cochi ...

SkyTG24 : Lutto per Renato Pozzetto, morto il fratello Ettore. Aveva 91 anni - MediasetTgcom24 : Lutto per Renato Pozzetto, morto il fratello Ettore #RenatoPozzetto #ettorepozzetto - infoitcultura : Renato Pozzetto in lutto: è morto il fratello Ettore - infoitcultura : Lutto per Renato Pozzetto, è morto a 91 anni il fratello Ettore - Giorno_Varese : Renato Pozzetto in lutto: è morto il fratello Ettore -