Due missili russi sul porto di Odessa, infranto l'accordo sulle esportazioni di grano dall'Ucraina (Di sabato 23 luglio 2022) Il giorno dopo la firma dell'accordo, sottoscritto da Turchia e Nazioni unite, i missili hanno colpito l'area dove sono stipate 30 milioni di tonnellate di grano Leggi su wired (Di sabato 23 luglio 2022) Il giorno dopo la firma dell', sottoscritto da Turchia e Nazioni unite, ihanno colpito l'area dove sono stipate 30 milioni di tonnellate di

