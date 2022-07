Dramma siccità, Salmezza a secco: otto residenti e 30 mucche a rischio (Di sabato 23 luglio 2022) Nembro. È allarme rosso a Salmezza, piccolo borgo storico del comune di Nembro, che rischia di rimanere senz’acqua. Gli 8 residenti e le loro 30 mucche stanno soffrendo, le scorte sono al limite e non si sa più come approvvigionare il serbatoio. Perché la frazione non è servita dall’acquedotto: c’è una cisterna che normalmente si riempie con l’acqua piovana, in situazioni di emergenza viene rabboccata attraverso i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco che attingono l’acqua da altri bacini e la trasportano fin lì. Ma questa non è un’estate normale: la crisi idrica colpisce tutti i comuni della Val Seriana, tanto più che in diversi paesi sono arrivati pure i villeggianti e il consumo è quindi aumentato. Il borghetto non sa più a chi rivolgersi. Gli abitanti di Salmezza si danno un gran da ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 luglio 2022) Nembro. È allarme rosso a, piccolo borgo storico del comune di Nembro, che rischia di rimanere senz’acqua. Gli 8e le loro 30stanno soffrendo, le scorte sono al limite e non si sa più come approvvigionare il serbatoio. Perché la frazione non è servita dall’acqued: c’è una cisterna che normalmente si riempie con l’acqua piovana, in situazioni di emergenza viene rabboccata attraverso i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco che attingono l’acqua da altri bacini e la trasportano fin lì. Ma questa non è un’estate normale: la crisi idrica colpisce tutti i comuni della Val Seriana, tanto più che in diversi paesi sono arrivati pure i villeggianti e il consumo è quindi aumentato. Il borghetto non sa più a chi rivolgersi. Gli abitanti disi danno un gran da ...

