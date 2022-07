Downton Abbey II: Una Nuova Era in blu-ray, la recensione: il marchio dell'eleganza (Di sabato 23 luglio 2022) La recensione di Downton Abbey II: Una Nuova Era in blu-ray: il prodotto Universal regala un video elegante perfettamente in sintonia con il look del film. Buono l'audio, negli extra un commento audio e oltre mezz'ora di contributi. Emozioni, humour, divertimento e commozione nel ritorno a Downton diretto da Simon Curtis e arricchito da un formidabile cast. C'è un calibrato e riuscito mix di sensazioni nel secondo capitolo cinematografico dei Crawley, che nella loro sontuosa dimora si trovano ad accogliere una troupe cinematografica impegnata a girare un film muto, mentre altri componenti della famiglia partono per il sud della Francia, per scoprire un mistero sul passato della Contessa Dowager. Un film da rivivere ora in homevideo, e come vedremo nella ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) LadiII: UnaEra in blu-ray: il prodotto Universal regala un video elegante perfettamente in sintonia con il look del film. Buono l'audio, negli extra un commento audio e oltre mezz'ora di contributi. Emozioni, humour, divertimento e commozione nel ritorno adiretto da Simon Curtis e arricchito da un formidabile cast. C'è un calibrato e riuscito mix di sensazioni nel secondo capitolo cinematografico dei Crawley, che nella loro sontuosa dimora si trovano ad accogliere una troupe cinematografica impegnata a girare un film muto, mentre altri componentia famiglia partono per il suda Francia, per scoprire un mistero sul passatoa Contessa Dowager. Un film da rivivere ora in homevideo, e come vedremo nella ...

