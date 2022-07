lapoelkann_ : Dopo lo sfregio al Pantheon, negli ultimi 2 giorni alcuni turisti hanno fatto il bagno indisturbati nella Fontana d… - Carlino_Ravenna : Ravenna, morto dopo tuffo in piscina: ci sono quattro indagati - FQMagazineit : Dopo quattro anni tornano gli scacchi viventi di Marostica, in Veneto: così rivive la leggenda del 1454 - politicstanner : sergione ai primi parlamentari che avranno il coraggio di fargli gli auguri dopo i quattro principi di infarto che… - Marghe0855 : @Aretnutorn12 Non bisogna essere pessimisti, mio padre ha avuto quattro infarti e li ha superati tutti, poi è morto… -

Agenzia ANSA

... nascono leinaugurazioni del Teatro dell'Opera di Roma, da qui al 2025, annunciate, ... mentre Eleonora Buratto interpreta Madama Butterfly per la prima volta in Europa,il recente e ...persone sono state indagate per omicidio colposo in relazione alla morte di un bracciante 51enne di origine marocchina, Rachid Khalifa, deceduto in ospedale a Ravennaessere stato ... Torna a Misano dopo 4 anni di assenza il World Ducati Week Si registra l’ ennesima aggressione a Cagliari, dopo il caso dello chef che per buon senso aveva fatto notare a un gruppetto di giovani quando fosse sbagliato lanciare bottiglie di vetro contro la chi ...La legge in Germania parla chiaro e Neuer ha "aggirato" il problema con una maglia che però non ha fatto piacere al tassista ...