Dopo due anni di colluttazioni e qualche ruga | la Luna nuova lo spinge al ribaltone

(Di sabato 23 luglio 2022) Non chiamatelo sul palco, niente feste a sorpresa. Non è il momento. Il Leone che compare oggi è molto cambiato. Hacapello bianco e una luce intensa nello sguardo. La costellazione del Leone nella volta affrescata della Sala del Mappamondo a Villa Farnese, a Caprarola, Viterbo (foto Alemy/Ipa). Sta uscendo da un combattimento stellare sofferto dove ha capito di giocarsi tutto. E che è arrivato il momento di fare un tagliando non solo ai sentimenti, ma ai rapporti nel lavoro e a certe vecchie dinamiche di accondiscendenza che ormai non scorrono più nel verso giusto. Ora è qui in questo sabato 23 luglio, bello come il Sole consulla fronte, segnale della tormentata colluttazione con Saturno, che da dicembre 2020 ha cominciato un lento lavoro di privazione togliendo gradi e stellette, gratificazioni e ...