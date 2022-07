Donne e Potere: al Parlamento Ue appena il 39,3%, in Italia solo 3% amministratrici delegate (Di sabato 23 luglio 2022) Per capire quanto ancora sia lunga – e in salita – la strada per le Donne al Potere basta dare un’occhiata veloce ai numeri. Le Donne che siedono in Parlamento europeo sono il 39.3%. In Europa, le ministre non superano il 30%. Sui premier la faccenda si complica: solo il 14.3% è donna. “Sì, ma la Commissione europea e la BCE sono guidate da due Donne”, starete pensando e non a torto. Certo, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde rappresentano un segnale positivo ma non sono sufficienti due nomi per invertire la rotta. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europeaNel mondo, sono solo 20 i capi di Stato donna. In Italia, non abbiamo mai avuto una premier né una Presidente della Repubblica e attualmente vantiamo – si fa per dire – ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Per capire quanto ancora sia lunga – e in salita – la strada per lealbasta dare un’occhiata veloce ai numeri. Leche siedono ineuropeo sono il 39.3%. In Europa, le ministre non superano il 30%. Sui premier la faccenda si complica:il 14.3% è donna. “Sì, ma la Commissione europea e la BCE sono guidate da due”, starete pensando e non a torto. Certo, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde rappresentano un segnale positivo ma non sono sufficienti due nomi per invertire la rotta. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europeaNel mondo, sono20 i capi di Stato donna. In, non abbiamo mai avuto una premier né una Presidente della Repubblica e attualmente vantiamo – si fa per dire – ...

