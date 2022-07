Diretta Lens - Inter ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di sabato 23 luglio 2022) Lens (Francia) - Dopo il successo con il Lugano e il pareggio con il Monaco , l' Inter di Simone Inzaghi si prepara per la terza amichevole di questo pre campionato. I nerazzurri affronteranno il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022)(Francia) - Dopo il successo con il Lugano e il pareggio con il Monaco , l'di Simone Inzaghi si prepara per la terza amichevole di questo pre campionato. I nerazzurri affronteranno il ...

Fantacalciok : Amichevole Lens - Inter: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Amichevole Lens - Inter: diretta live e risultato in tempo reale - sportli26181512 : Diretta #Lens-#Inter ore 18.30: dove vederla in tv e in streaming: Terza amichevole per Inzaghi che dopo il success… - Luxgraph : Diretta Lens-Inter ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - fanpage : I nerazzurri di Simone Inzaghi oggi affronteranno i francesi del Lens nella terza amichevole della pre-season: ecco… -