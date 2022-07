DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: Leclerc e Sainz a lavoro sul passo gara nella FP3! Penalità per lo spagnolo (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 In ogni caso le Frecce d’Argento possono avere una buona occasione di salire sul podio. Dopotutto, con Sainz penalizzato e Perez apparentemente alla deriva, l’idea di approfittare al meglio della situazione non è certo peregrina. 12.51 Per il resto, Mercedes non sembra in grado di fare da terza incomoda, ma appare destinata ad accontentarsi del solito ruolo di terza forza. 12.48 Il go-to-guy sarebbe, ovviamente, Leclerc. Red Bull ha margine di recupero e resta da capire quanto e se sarà sufficiente per colmare il gap da chi è “uscito meglio dai blocchi”. 12.45 Ferrari favorita, ma con riserva. Se le indicazioni preliminari saranno confermate, la Rossa avrà grandi possibilità di incamerare la terza vittoria consecutiva. 12.42 Peraltro, vero che sul giro secco la scuderia ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 In ogni caso le Frecce d’Argento possono avere una buona occasione di salire sul podio. Dopotutto, conpenalizzato e Perez apparentemente alla deriva, l’idea di approfittare al meglio della situazione non è certo peregrina. 12.51 Per il resto, Mercedes non sembra in grado di fare da terza incomoda, ma appare destinata ad accontentarsi del solito ruolo di terza forza. 12.48 Il go-to-guy sarebbe, ovviamente,. Red Bull ha margine di recupero e resta da capire quanto e se sarà sufficiente per colmare il gap da chi è “uscito meglio dai blocchi”. 12.45 Ferrari favorita, ma con riserva. Se le indicazioni preliminari saranno confermate, la Rossa avrà grandi possibilità di incamerare la terza vittoria consecutiva. 12.42 Peraltro, vero che sul giro secco la scuderia ...

