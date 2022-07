Dipendente Rfi insegue lo scippatore e muore d’infarto nel Casertano Aveva 62 anni | il ladro 17

(Di sabato 23 luglio 2022) Per sventare il furto di un cellulare, scippato a una ragazza nella stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, non ha esitato a rincorrere il, un minorenne straniero, ma e’ stato colpito da un infarto ed e’ morto. E’ accaduto ieri, vittima ildi Rfi Carlo Palma, 62di Cardito. Secondo quanto accertato dalla Polizia Ferroviaria e dai poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere intervenuti sul posto, Palma,della Direzione Fabbricati Viaggiatori di Rfi, con mansioni di controllo delle stazioni, quando ha visto un giovane che strappava il cellulare dalle mani di una ragazza appena scesa dal treno, lo ha inseguito lungo la banchina, ma ad un certo punto, come affermato da testimoni, ha rallentato e si e’ seduto su una panchina, colto da malore. Alcune persone hanno ...

Dipendente Rfi insegue #Scippatore e muore d'infarto: la tragedia in Campania

Dipendente Rfi insegue scippatore e muore d'infarto: la tragedia in Campania Una storia drammatica quella avvenuta nella stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove un uomo di 62 anni, Carlo Palma, dipendente di Rfi, Reti Ferroviarie ...Per sventare il furto di un cellulare, scippato a una ragazza nella stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, non ha esitato a rincorrere il ladro, un minorenne straniero, ma e' stato colpito ...