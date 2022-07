Dimissioni Draghi, ora chi governa? Cosa succede fino alle elezioni (Di sabato 23 luglio 2022) Draghi si è dimesso e, con la firma del presidente Mattarella al decreto di scioglimento delle Camere, la crisi di Governo si è conclusa con la caduta della maggioranza e la prospettiva di un nuovo Esecutivo. Ma intanto, in attesa delle prossime elezioni che succede? Chi governerà ora? Ovviamente, l’Italia non resta senza un rappresentante, ma il Premier dimissionario rimarrà per sbrigare “gli affari correnti”. Vediamo, nello specifico, Cosa vuol dire e di Cosa si tratta. Cosa si intende per “disbrigo degli affari correnti”? Non c’è un articolo della Costituzione che individua esplicitamente la definizione di “affari correnti”. Con l’art. 88 Cost., per esempio, il legislatore ha previsto lo scioglimento delle Camere, all’art. 94 invece disciplina la fiducia che il Governo deve ottenere ... Leggi su quifinanza (Di sabato 23 luglio 2022)si è dimesso e, con la firma del presidente Mattarella al decreto di scioglimento delle Camere, la crisi di Governo si è conclusa con la caduta della maggioranza e la prospettiva di un nuovo Esecutivo. Ma intanto, in attesa delle prossimeche? Chi governerà ora? Ovviamente, l’Italia non resta senza un rappresentante, ma il Premier dimissionario rimarrà per sbrigare “gli affari correnti”. Vediamo, nello specifico,vuol dire e disi tratta.si intende per “disbrigo degli affari correnti”? Non c’è un articolo della Costituzione che individua esplicitamente la definizione di “affari correnti”. Con l’art. 88 Cost., per esempio, il legislatore ha previsto lo scioglimento delle Camere, all’art. 94 invece disciplina la fiducia che il Governo deve ottenere ...

gparagone : Voleva non solo carta bianca, ma pure la frusta. Con la #GaranziaDiRitrovarsi ....assieme agli amichetti suoi a sp… - Antonio_Tajani : .@EnricoLetta invece di preoccuparsi di @forza_italia , faccia mea culpa perché il suo progetto di campo largo ha p… - borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - guiodic : RT @fatuciuccio: #Draghi vivisezionato da Monti: spettacolo! Mario Monti: 'La politica economica di Mario Draghi non è stata straordinaria… - ksnt63 : RT @fatuciuccio: #Draghi vivisezionato da Monti: spettacolo! Mario Monti: 'La politica economica di Mario Draghi non è stata straordinaria… -